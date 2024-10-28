«Хезболла» выпустила по Израилю около 90 снарядов

Ливанское шиитское движение «Хезболла» выпустило почти 90 снарядов по территории Израиля за прошедшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Около 90 снарядов, выпущенных террористической организацией «Хезболла», <...> пересекли границу Ливана с Израилем», — отмечается в публикации.

В израильской армии уточнили, что привели статистику за сутки — по состоянию на 23:00 27 октября. В ЦАХАЛ подчеркнули, что продолжат защищать Израиль и его население от угрозы, исходящей от «Хезболлы».

Накануне «Хезболла» выразила готовность исполнить условия резолюции Совета Безопасности ООН, включая прекращение огня между Израилем и Ливаном, при условии, что ливанское досье будет включено в мирные инициативы, касающиеся сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее «Хезболла» провела рекордные 48 вылазок против армии Израиля.