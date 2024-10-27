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Над тремя российскими регионами сбили еще семь украинских дронов

Минобороны: силы ПВО уничтожили еще семь украинских БПЛА

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Stringer/REUTERS

Российские военные вечером 27 октября сбили над территорией страны семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает министерство обороны РФ.

С 20:20 до 22:50 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Еще два таких дрона были сбиты в Брянской области и один — в Воронежской области.

27 октября Минобороны сообщало, что с 15:00 до 19:30 мск российские средства ПВО перехватили над регионами страны 26 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Губернатор Брянской области Александр Богомаз около 20:30 мск написал в социальных сетях, что над территорией региона за час были сбиты еще 15 вражеских БПЛА. По его словам, при атаках никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее бойцы «Ахмата» победили украинскую «Бабу-Ягу» в дуэли операторов дронов.

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