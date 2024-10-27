Al Arabiya сообщил о координации ХАМАС и «Хезболлы» по вопросу прекращения огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС координируется с ливанской шиитской организацией «Хезболла» по вопросу прекращения огня в секторе Газа. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

«Мы координируемся с «Хезболла» по поводу прекращения огня», — заявил источник телеканала в ХАМАС.

Представитель палестинского движения подчеркнул, что «два фронта не могут быть разделены».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч членов палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. После этого еврейское государство начало операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

Затем ситуация обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября 2024 года. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера». В ходе нее был ликвидирован глава организации Хасан Насралла.

Ранее в Палестине обвинили Израиль в стремлении уничтожить сектор Газа.