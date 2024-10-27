Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Al Arabiya сообщил о координации ХАМАС и «Хезболлы» по вопросу прекращения огня в Газе

Al Arabiya: ХАМАС и «Хезболла» координируются по вопросу прекращения огня в Газе

close
Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС координируется с ливанской шиитской организацией «Хезболла» по вопросу прекращения огня в секторе Газа. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

«Мы координируемся с «Хезболла» по поводу прекращения огня», — заявил источник телеканала в ХАМАС.

Представитель палестинского движения подчеркнул, что «два фронта не могут быть разделены».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч членов палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. После этого еврейское государство начало операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

Затем ситуация обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября 2024 года. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера». В ходе нее был ликвидирован глава организации Хасан Насралла.

Ранее в Палестине обвинили Израиль в стремлении уничтожить сектор Газа.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами