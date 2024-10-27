Над Брянской областью уничтожили четвертый за ночь беспилотник

Над Брянской областью ликвидировали еще один — четвертый за ночь — беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами противовоздушной обороны министерства обороны РФ», — заявил он в 3:57 по московскому времени.

Обошлось без пострадавших и разрушений, добавил губернатор.

В полночь Богомаз сообщал, что над регионом сбили два украинских дрона самолетного типа. В 3:32 уничтожили третий БПЛА. Во всех случаях никто не пострадал.

Накануне сообщалось, что над Брянской областью уничтожили шесть беспилотников самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что Украина получит от Нидерландов разведывательные беспилотники.