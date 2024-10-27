В ДНР сообщили о 17 атаках ВСУ за сутки

Вооруженные формирования Украины 17 раз атаковали Донецкую народную республику в течение суток. Об этом сообщается в Telegram-канале Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«17 фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано Представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки (26 октября. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

В Представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что 17 обстрелов случилось на горловском направлении. В результате атак ранения получили десять человек, в том числе пятеро детей. Кроме того, повреждения получили один автомобиль и одно жилое строение.

Всего ВФУ выпустили 56 единиц различных боеприпасов, добавили в организации.

Накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар по Горловке с использованием кассетных боеприпасов. Ранения, по данным РИА Новости, получили две взрослые женщины и четверо детей-подростков.

ВСУ неоднократно обстреливают Горловку кассетными боеприпасами. В частности, 6 октября украинские военные выпустили по городу девять снарядов «натовского» калибра, шесть из которых были кассетными.

Ранее жители Курской области рассказали, как им пришлось бежать от ВСУ.