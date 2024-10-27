ЦАХАЛ предупредил жителей южного Бейрута о предстоящих авиаударах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей южных пригородов Бейрута в срочном порядке эвакуироваться в безопасное место из-за предстоящих авиаударов по объектам шиитской организации «Хезболлы». Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Авихай Эдри в социальной сети X.

Он сообщил, что планируется проведение воздушного рейда на лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна и предместье Эль-Хадас. Также Эдри разместил карты с отмеченными на них местами, по которым последуют удары.

«Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей необходимо немедленно покинуть эти и соседние здания, а также держаться от них на расстоянии не менее 500 метров», — сообщил представитель ЦАХАЛ.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. В пресс-службе израильской армии заявили об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. Иран призвал мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке.

После удара Израиля по территории страны иранский президент Масуд Пезешкиан пообещал врагам Тегерана взвешенный и продуманный ответ.

Ранее в США напомнили Ирану о «последствиях» в случае ответного удара по Израилю.