Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 29-летнего гражданина Грузии Рати Бурдули за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным суда, мужчина в период с марта 2022 года по август 2024-го приехал на территорию Украины и вступил в Интернациональный легион. Там он прошел военную подготовку, получил огнестрельное оружие, боеприпасы и специальное снаряжение, после чего воевал против армии России.

Бурдули за наемничество получил вознаграждение эквивалентом более 2,2 млн рублей. Известно, что мужчина имел опыт участия в боевых действиях на стороне стран НАТО.

В итоге суд в России заочно приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима.

Незадолго до этого суд заочно арестовал американского наемника Бернарда Ребара за его участие в нападении на Курскую область совместно с военными Вооруженных сил Украины.

Ранее российский военный рассказал, что наемники ВСУ причастны к пыткам местных жителей в Курской области.