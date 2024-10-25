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Наемник из Грузии заочно получил в России срок за участие в боях на стороне ВСУ

Генпрокуратура: украинского наемника из Грузии Бурдули приговорили к 14 годам

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Антон Денисов/РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 29-летнего гражданина Грузии Рати Бурдули за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным суда, мужчина в период с марта 2022 года по август 2024-го приехал на территорию Украины и вступил в Интернациональный легион. Там он прошел военную подготовку, получил огнестрельное оружие, боеприпасы и специальное снаряжение, после чего воевал против армии России.

Бурдули за наемничество получил вознаграждение эквивалентом более 2,2 млн рублей. Известно, что мужчина имел опыт участия в боевых действиях на стороне стран НАТО.

В итоге суд в России заочно приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима.

Незадолго до этого суд заочно арестовал американского наемника Бернарда Ребара за его участие в нападении на Курскую область совместно с военными Вооруженных сил Украины.

Ранее российский военный рассказал, что наемники ВСУ причастны к пыткам местных жителей в Курской области.

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