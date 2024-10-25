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Российские военные уничтожили танк при попытке прорыва в Курской области

Минобороны: FPV-дрон уничтожил пытавшийся прорваться в Курской области танк ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские военные при помощи FPV-дрона уничтожили танк Вооруженных сил Украины, который пытался прорваться к населенному пункту в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России, передает ТАСС.

Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» выявили с помощью беспилотника движение украинского танка при попытке прорыва к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области, рассказали в министерстве.

«В результате точного попадания FPV-дрона боекомплект танка ВСУ сдетонировал», — заявили в ведомстве.

25 октября Telegram-канал Mash писал, что российские военные окружили украинские подразделения в районе трех населенных пунктов Курской области — Погребков, Ольговки и Новоивановки. ВС РФ применяют артиллерию, минометы, авиабомбы и беспилотники.

По его данным, ВСУ пытаются вырваться из окружения и идут в атаку в районе Ольговки и Викторовки.

Ранее Путин заявил о потере стабильного управления подразделениями ВСУ в Курской области.

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