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Силы ПВО сбили беспилотники над двумя российскими регионами

МО РФ: средства ПВО сбили три украинских дрона над Орловской и Курской областями

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над двумя регионами три украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что с 14:30 по 15:10 мск два украинских дрона сбили над над территорией Орловской области и один над Курской.

В этот же день еще три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины сбили в небе над Орловской областью.

Утром Минобороны сообщало, что средства ПВО ночью уничтожили семь беспилотников и воздушный шар украинских войск над тремя регионами России и над акваторией Азовского моря.

22 октября сообщалось, что российские военные уничтожили пункт управления беспилотников ВСУ, откуда запускались дроны по Белгородской области. Он находился на Купянском направлении в Харьковской области. Цель была уничтожена корректируемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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