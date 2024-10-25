Силы ПВО сбили беспилотники над двумя российскими регионами

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над двумя регионами три украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что с 14:30 по 15:10 мск два украинских дрона сбили над над территорией Орловской области и один над Курской.

В этот же день еще три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины сбили в небе над Орловской областью.

Утром Минобороны сообщало, что средства ПВО ночью уничтожили семь беспилотников и воздушный шар украинских войск над тремя регионами России и над акваторией Азовского моря.

22 октября сообщалось, что российские военные уничтожили пункт управления беспилотников ВСУ, откуда запускались дроны по Белгородской области. Он находился на Купянском направлении в Харьковской области. Цель была уничтожена корректируемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.