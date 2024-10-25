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Над тремя регионами России сбиты девять украинских беспилотников

Минобороны: девять БПЛА ВСУ сбиты над Курской, Брянской и Орловской областями

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские военные сбили девять украинских беспилотников над Курской, Брянской и Орловской областями. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Это произошло в период с 13:30 до 14:15 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА – над территорией Курской области, три – над территорией Брянской области и два над территорией Орловской области», — говорится в сообщении.

Утром Минобороны сообщало, что средства ПВО ночью уничтожили семь беспилотников и воздушный шар украинских войск над тремя регионами России и над акваторией Азовского моря.

22 октября сообщалось, что российские военные уничтожили пункт управления беспилотников ВСУ, откуда запускались дроны по Белгородской области.

Он находился на Купянском направлении в Харьковской области. Цель была уничтожена корректируемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь».

Ранее Минобороны сообщило о сбитии украинского МиГ-29.

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