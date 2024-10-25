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Глава Белгородской области рассказал об атаках со стороны ВСУ за сутки

Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов по Белгородской области

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Ashley Chan/Global Look Press

Украинские военные за сутки выпустили 61 снаряд и 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, за четверг украинские войска нанесли удары по 24 населенным пунктам в семи муниципалитетах региона. Один мирный житель не выжил, еще один получил ранения. За это время повреждения получили: многоквартирный дом, 16 частных домовладений, два социальных объекта, административное здание, сельскохозяйственное предприятие и семь автомобилей.

Над Белгородом система противовоздушной обороны сбила один вражеский беспилотник самолетного типа. В Волоконовском районе по селу Тишанка, хуторам Плотвянка и Старый выпустили 31 боеприпас во время шести обстрелов.

В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Графовка, Зиборовка и Новая Таволжанка ВСУ выпустили десять боеприпасов и три беспилотника во время обстрела. В итоге повреждения нашли на многоквартирном доме, сельскохозяйственном предприятии и социальном объекте. В результате взрыва боеприпаса жительница Шебекина получила множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног.

Ранее в Минобороны сообщили, что военные за ночь уничтожили семь БПЛА и воздушный шар над регионами РФ и Азовским морем.

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Обстрелы Белгородской области
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