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В Минобороны рассказали о сбитых за сутки украинских беспилотниках

Минобороны: средства ПВО сбили девять украинских беспилотников над регионами РФ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки девять украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, заявили в министерстве обороны России. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что два беспилотника самолетного типа уничтожили над Белгородской областью.

В ведомстве добавили, что семь дронов уничтожили за ночь. Четыре из них над Курской областью, еще три сбили над акваторией Черного моря.

Накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в лесном массиве Боровского района были обнаружены обломки беспилотника самолетного типа.

Шапша сообщил, что оперативные службы уже выехали на место обнаружения обломков беспилотника. Он предупредил, что нельзя самостоятельно трогать обломки, так как на них может быть взрывчатка. Важно незамедлительно сообщить о находке в экстренные службы.

24 октября беспилотники атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области. Так, в городе Шебекино пострадал многоэтажный жилой дом, повреждения получила кровля, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ.

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