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В МАГАТЭ с пессимизмом прокомментировали ситуацию вокруг ЗАЭС

МАГАТЭ: ситуация с электроснабжением на ЗАЭС не улучшилась

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Павел Лисицын/РИА Новости

Ситуация с электроснабжением на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не улучшилась, несмотря на возвращение к работе одной из ключевых ЛЭП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

«Ситуация в этом плане явно не улучшается. Ситуация с ядерной и физической безопасностью на Запорожской АЭС остается крайне шаткой», — указано в сообщении МАГАТЭ.

Речь идет о восстановлении ЛЭП «Ферросплавная-1», эта высоковольтная линия электропередачи является одной из нескольких ЛЭП, которые соединяют атомную станцию с окружающим миром, позволяя как получать необходимое для работы и генерации энергии электричество, так и передавать генерацию.

До этого высоковольтную линию 330 кВ «Ферросплавная-1» вернули к работе на Запорожской АЭС после того, как она была отключена накануне.

Отмечается, что на станции соблюдаются все требования радиационной безопасности и радиационный фон на станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых природных значений.

Ранее было названо условие запуска Запорожской АЭС.

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