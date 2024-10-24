На Украине могут отправить в запас часть военнообязанных

В Верховную раду Украины внесли законопроект об увольнении в запас части мужчин младше 25 лет. Карточка законопроекта размещена на сайте Рады.

В запас планируется отправить только тех мужчин в возрасте от 18 до 24 лет включительно, которые «имели статус ограниченно годных в военное время до того, как этот статус был отменен отдельным законом».

«Прогноз социально-экономических, правовых и других последствий принятия законопроекта обеспечит равенство всех военнообязанных, не достигших 25-летнего возраста», — заявили авторы законопроекта.

9 октября Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий мобилизацию украинских мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что Киев планирует массово лишить украинцев брони от призыва в армию.