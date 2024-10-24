Около 400 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен за последние две недели. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на журналиста Анатолия Шария.

«Большинство из них — принудительно мобилизованные. Схваченные на улицах, срочно подготовленные и отправленные на фронт», — говорится в публикации.

Как сообщает источник, девять из них попали в плен во время атаки Вооруженных сил Украины на позиции российских войск в селе Новоивановка. В ходе этого боя Украина лишилась нескольких единиц бронетехники, включая немецкий танк «Леопард» и советский Т-72.

По данным канала Mash, на данный момент западная часть Новоивановки находится под контролем Вооруженных сил РФ, в то время как восточная часть удерживается украинскими военнослужащими. Кроме того, как утверждает источник, российские войска вошли в деревню Кругленькое, создавая угрозу окружения для ВСУ. Цель заключается в разделении группировки противника на две части: одна останется в Новоивановке, а другая отступит в Малую Локню.

Также Mash сообщает, что мотострелки Воздушно-космических сил РФ полностью зачистили населенный пункт Ольговка. Село завалено сожженной западной техникой. В Глушковском районе, по информации канала, российские бойцы разбили колонну украинской бронетехники и ликвидировали около 70 солдат ВСУ.

20 октября сообщалось, что десять украинских военнослужащих попали в засаду в районе Золотой Нивы в Донецкой народной республике. Семеро из них сдались в плен Вооруженным силам России, в том числе командир.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что солдатам ВСУ надоело воевать.