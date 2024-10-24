Блинкен предупредил Иран о последствиях в случае атак на Израиль

Возможные агрессивные действия Ирана против Израиля могут привести к «очень серьезным» последствиям для Тегерана. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции после встреч с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем активно сотрудничать с нашими партнерами в регионе, чтобы ясно дать понять Ирану, что любые дальнейшие атаки на Израиль будут иметь крайне отрицательные последствия для его интересов», — подчеркнул дипломат.

1 октября Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Израильская сторона пообещала ответить на это, в том числе рассматривается вариант ударов по ядерным объектам Ирана.

17 октября издание The Washington Post со ссылкой на израильских чиновников писало, что Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, однако решение по целям еще не принято.

24 октября сообщалось, что Израилю пришлось отложить атаку на Иран из-за утечки в американских СМИ секретных документов о ее подготовке.

Ранее в Израиле задержали семерых шпионов Ирана