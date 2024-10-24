Су-34 ВКС России уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области авиабомбой с УМПК

Российские военные уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области при помощи авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

После нанесения удара пилоты получили информацию от разведки, что намеченная цель была полностью уничтожена вместе с личным составом ВСУ. Экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

24 октября российские военные группировки войск «Север» нанесли поражение подразделениям ВСУ в Курской области. По информации Минобороны России, бои шли в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плехово и Свердликово. Противник потерял до 40 военнослужащих.

Ранее в Минобороны назвали общие потери ВСУ в ходе боев в Курской области.