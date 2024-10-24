В Сети опубликовано видео из освобожденного села в Курской области

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») опубликовал видеозапись из села Ольговка в Кореневском районе Курской области, на которой запечатлены лежащие возле дороги тела военнослужащих украинской армии.

«Мотострелки ВКС показывают улицы поселка, которые буквально завалены множеством трупов ...» — пишет канал.

На двух видеозаписях, снятых российским военным, показаны разрушенные дома, ямы в асфальте от снарядов, тела украинских военных и разбитая техника.

По данным канала, наступление российских войск от Ольговки и Коренево продолжается. Военные РФ зачищают лесополосы.

Накануне вечером в Росгвардии сообщали, что предотвратили заход диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины в один из лесов Курской области. Ведомство опубликовало видео, на котором показан удар по ДРГ при помощи FPV-дрона.

В этот же день Минобороны РФ сообщало, что российские военные сорвали подвоз оружия и солдат ВСУ в Курской области.

Ранее в Курской области подсчитали ущерб, причиненный бизнесу при вторжении ВСУ.