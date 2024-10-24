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Украинский военком потребовал от мужчины тысячу литров солярки за отсрочку от мобилизации

ГБР Украины: на западе страны задержан военком за вымогательство

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Shutterstock/Mehaniq

Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) Украины задержали начальника Тернопольского районного военкомата на западе страны за вымогательство. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Чиновник требовал у предпринимателя неправомерную выгоду за отсрочку от призыва на военную службу, при этом коммерсант имеет законное право на отсрочку», — говорится в публикации.

По данным украинского ведомства, военком предложил гражданину отсрочку от мобилизации, если тот передаст ему тысячу литров дизельного горючего — солярки. Стоимость топлива составляет около 1,5 тысячи долларов.

Как сообщили в ГБР, военком был взят с поличным после получения талонов на топливо. Украинское ведомство уточняет, что в его машине было обнаружено и изъято около 13 тысяч долларов и 73 тысячи гривен.

Правоохранители среди прочего провели обыск и в служебном кабинете фигуранта, где изъяли топливные талоны на более чем тысячу литров дизеля и бензина. Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.

До этого Служба безопасности Украины задержала руководителя отделения медико-социальной экспертизы Николаевской области по подозрению в получении взятки. Сообщалось, что обвиняемая могла заработать $450 тысяч за нелегальную выдачу справок для уклонистов.

Ранее на Украине захотели массово лишить украинцев брони от мобилизации.

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