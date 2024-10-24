Украинский военком потребовал от мужчины тысячу литров солярки за отсрочку от мобилизации

Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) Украины задержали начальника Тернопольского районного военкомата на западе страны за вымогательство. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Чиновник требовал у предпринимателя неправомерную выгоду за отсрочку от призыва на военную службу, при этом коммерсант имеет законное право на отсрочку», — говорится в публикации.

По данным украинского ведомства, военком предложил гражданину отсрочку от мобилизации, если тот передаст ему тысячу литров дизельного горючего — солярки. Стоимость топлива составляет около 1,5 тысячи долларов.

Как сообщили в ГБР, военком был взят с поличным после получения талонов на топливо. Украинское ведомство уточняет, что в его машине было обнаружено и изъято около 13 тысяч долларов и 73 тысячи гривен.

Правоохранители среди прочего провели обыск и в служебном кабинете фигуранта, где изъяли топливные талоны на более чем тысячу литров дизеля и бензина. Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.

До этого Служба безопасности Украины задержала руководителя отделения медико-социальной экспертизы Николаевской области по подозрению в получении взятки. Сообщалось, что обвиняемая могла заработать $450 тысяч за нелегальную выдачу справок для уклонистов.

Ранее на Украине захотели массово лишить украинцев брони от мобилизации.