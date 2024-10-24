Российские военные группировки войск «Север» нанесли поражение подразделениям ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плехово и Свердликово.

Также российские военные отразили три контратаки ВСУ под Дарьино, Зеленым Шляхом и Любимовкой.

В результате украинские военные потеряли до 40 человек личного состава, восемь украинских военнослужащих сдались в плен. Также были уничтожены танк, боевая машина пехоты и бронетранспортер М113 производства США.

До этого Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Семеновка, Дальнее, Звановка, Северск, Веселый Гай, Ильинка, Елизаветовка, Часов Яр и Курахово в Донецкой народной республике.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.