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ВС РФ нанесли удары по военнослужащим и технике ВСУ в Курской и Сумской областях

МО: артиллерия и самолеты РФ нанесли поражение ВСУ в Курской и Сумской областях

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии нанесли удары по военнослужащим и технике 14 бригад Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удары по позициям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешенка, Зеленый Шлях, Кругленькое, Кубаткин, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Михайловка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Правда, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Также российская авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области Украины и резервам семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Великая Писаревка, Журавка, Малушино, Новониколаевка, Павловка, Поповка.

За сутки потери украинской армии в курском приграничье и Сумской области составили до 280 солдат, девять единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

Известно также, что восемь украинских военнослужащих сдались в плен.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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