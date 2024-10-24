В Курской области сбили три ракеты ВСУ

В Курской области были уничтожены три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Три украинские ракеты сегодня днем уничтожены в приграничном районе Курской области», — сообщил губернатор.

Смирнов также выразил благодарность войскам противовоздушной обороны, которые охраняют границу.

Позднее губернатор сообщил об отмене ракетной опасности в Курской области.

Также Смирнов утром, 24 октября, сообщал о том, что в небе над Курской областью сбили украинскую ракету. Глава региона добавил, что этой же ночью над регионом сбили четыре беспилотника самолетного типа. Часть обломков упала в Железногорске.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 24 октября уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.