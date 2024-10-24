Подразделения группировки российских войск «Север» за минувшие сутки нанесли поражение формированиям одной мотопехотной и одной десантно-штурмовой бригад, а также двух бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В сообщении уточняется, что ударам подверглись места скопления живой силы и техники украинских войск на территории Харьковской области. Они находились в районе населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Липцы.

«Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что бойцы «Севера» вывели из строя две украинские гаубицы и одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Более того, им удалось уничтожить два склада с боеприпасами ВСУ.

В свою очередь, солдаты группировки российских войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ. По информации Минобороны РФ, в течение суток военнослужащие страны атаковали места скопления украинских войск у населенного пункта Стельмаховка в Луганской народной республике (ЛНР) и возле Серебрянского лесничества. Еще под удары попали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Новоегоровка, Берестовое в Харьковской области и балки Оливовский Яр.

«Отражены три контратаки штурмовых групп <...> ВСУ», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в ходе соответствующих сражений украинские формирования потеряли до 490 бойцов и один танк. Военные группировки «Запад» ликвидировали четыре пикапа ВСУ, три гаубицы, одну пушку Д-44, одну самоходную артиллерийскую установку Braveheart и одну станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Ранее российские солдаты уничтожили переправу через одну из рек в Харьковской области.