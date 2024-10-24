Путин раскрыл число погибших в секторе Газа

Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к гибели более 40 тысяч человек в одном секторе Газа, большинство из них являлись мирными жителями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате «аутрич» /«БРИКС плюс», стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

«В результате боев в секторе Газа уже погибло более 40 тысяч человек, большинство из которых — мирные жители», — заявил глава государства.

По словам российского лидера, очередной виток палестино-израильского конфликта стал одним из самых кровопролитных. В настоящее время ситуация в регионе стала «обострением застарелого конфликта, который не удается потушить десятилетиями», считает Путин.

Накануне Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке возможно только на основе принципа двух государств.

Российский лидер призывал к этому и 18 октября на встрече с представителями СМИ стран — членов БРИКС. Тогда Путин указал, что создание полноценной страны — государства Палестины — является главным способом решить палестинскую проблему.

Ранее Путин рассказал о контактах России с Израилем и Палестиной.