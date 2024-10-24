Вооруженные силы России уничтожили около 50 операторов и инструкторов отряда беспилотников Вооруженных сил Украины в Курахово Донецкой народной республики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что российские военные работали авиабомбами ФАБ-3000. Помимо живой силы, снаряды уничтожили семь единиц вооружения и военной техники ВСУ.

Этим же утром Воздушно-космические силы РФ уничтожили переправу Вооруженных сил Украины через реку Оскол в Харьковской области. В Минобороны добавили, что ВСУ теряют оставшиеся пути снабжения.

До этого стало известно, что российские войска прорвали оборону ВСУ на Сватовско-Кременском направлении. Военный эксперт Андрей Марочко добавил, что командование ВСУ запретило украинским солдатам покидать позиции, несмотря на то, что знает о сложном положении украинских войск.

Ранее Марочко сообщал, что российские части укрепляют передовые позиции и выравнивают линию фронта у освобожденных Макеевки и Невского в Луганской народной республике (ЛНР).