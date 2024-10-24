В небе над Курской областью сбили украинскую ракету. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что этой же ночью над регионом сбили еще четыре беспилотника самолетного типа. Часть обломков упала в Железногорске.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 24 октября уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над воздушным пространством России.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе сработали системы ПВО.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.