США назвали северокорейских военных на Украине «законными военными целями»

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что северокорейские военные станут законными целями в случае участия в войне на Украине. Его слова передает газета The Washington Post.

По словам Кирби, у Вашингтона нет достоверных данных о возможной отправке солдат КНДР на Украину.

«Если северокорейские войска будут использованы против Украины — они станут законными военными целями», — отметил Кирби.

До этого Кирби заявлял, что в РФ прибыли на обучение три тысячи бойцов армии КНДР. Отмечается, что американским службам пока неизвестно, будут ли северокорейские военнослужащие участвовать в конфликте на Украине.

Также в РФ и КНДР называли ложными сообщения об отправке северокорейских бойцов на СВО.

Ранее Зеленский заявил, что КНДР направит на Украину 12 тысяч военных.