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Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа

Walla: армия Израиля нанесла удары с воздуха по центральной части сектора Газа

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Amir Cohen/Reuters

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по центральной части сектора Газа. Об этом сообщил израильский новостной портал Walla.

Это произошло утром 24 октября. Удары были нанесены по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в Дейр-эль-Балахе в секторе Газа.

22 октября министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что число пострадавших в анклаве с 7 октября 2023 года в связи с проводимой Израилем военной операцией превысило 100 тысяч.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее сообщалось, что США проверяют Израиль на нарушения прав человека.

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