Славянско-Краматорское направление стало основным в зоне спецоперации. Об этом заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру»..

«Мы сейчас освобождаем с каждой неделей большое количество сел на разных направлениях, в том числе на главном направлении», — отметил эксперт.

По мнению аналитика, это направление — путь к освобождению Донбасса. Эксперт сделал вывод, что «возможности врага иссякают».

До этого стало известно, что российские части укрепляют передовые позиции и выравнивают линию фронта у освобожденных Макеевки и Невского в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ситуация вокруг Невского динамично развивается. Российские войска продолжают развивать успех по направлению Тернов (cело в соседней Донецкой народной республике).

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.