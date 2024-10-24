Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвал главнейшее направление в зоне спецоперации

Военный эксперт Дандыкин счел Славянско-Краматорское направление главнейшим

close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Славянско-Краматорское направление стало основным в зоне спецоперации. Об этом заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру»..

«Мы сейчас освобождаем с каждой неделей большое количество сел на разных направлениях, в том числе на главном направлении», — отметил эксперт.

По мнению аналитика, это направление — путь к освобождению Донбасса. Эксперт сделал вывод, что «возможности врага иссякают».

До этого стало известно, что российские части укрепляют передовые позиции и выравнивают линию фронта у освобожденных Макеевки и Невского в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ситуация вокруг Невского динамично развивается. Российские войска продолжают развивать успех по направлению Тернов (cело в соседней Донецкой народной республике).

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами