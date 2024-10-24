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Писториус призвал укреплять оборону Европы вне зависимости от исхода выборов в США

Писториус: Европа должна сама укреплять свою безопасность

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Global Look Press

Независимо от исхода выборов в США Европа должна уделять больше внимания своей обороне и безопасности. Такое мнение во время визита в Лондон выразил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает ТАСС.

Писториус отметил, что фокус внимания Соединенных Штатов смещается в сторону Азии и Индо-Тихоокеанского региона, и вопрос о том, последует ли со стороны США уменьшение вклада в европейскую безопасность, в настоящее время открыт. Вне зависимости от этого глава минобороны ФРГ подчеркнул важность НАТО для Европы.

22 октября Великобритания и Германия подписали пакт, который, по их замыслу, существенно укрепит военную безопасность обеих держав. Соглашение позволит двум странам проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО с Россией, совместно закупать больше вооружений и более тесно сотрудничать в разработке и производстве вооружений нового поколения. По словам британского министра обороны, сделка с Берлином будет самым значимым двусторонним соглашением Великобритании после военной сделки с Францией в 2010 году.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американские журналисты назвали европейские Вооруженные силы «потемкинской армией».

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