Российские части укрепляют передовые позиции и выравнивают линию фронта у освобожденных Макеевки и Невского в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Сейчас <…> выравнивается линия фронта <…> для укрепления передовых порядков, которые осуществляют действия наступательного характера», — отметил военный аналитик.

По его словам, ситуация вокруг Невского динамично развивается. Российские войска продолжают развивать успех по направлению Тернов (cело в соседней Донецкой народной республике. — прим. «Газета. Ru»).

Марочко назвал противника у Невского «неактивным». Об освобождении этого населенного пункта в ЛНР Минобороны РФ сообщало 16 октября.

23 октября стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины спешат построить новые мосты в узких местах Оскольского водохранилища, поскольку переправу контролируют ВС России. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.