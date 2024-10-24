Шеф Пентагона созвонился с главой минобороны Израиля

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер, передает РИА Новости.

По его словам, Остин подтвердил непоколебимую поддержку американских властей в вопросах обороны Израиля. В качестве примера он привел недавнее развертывание системы ПРО THAAD для защиты Израиля.

Шеф Пентагона одобрил продвижение гуманитарной помощи через КПП «Эрез» и призвал к скорейшему решению проблем, связанных с гуманитарной ситуацией в Газе. Остин также выразил обеспокоенность ударами по ливанским вооруженным силам и подчеркнул важность защиты как ливанских войск, так и миротворцев ООН.

7 октября шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил по телефону с главой минобороны Израиля Йоавом Галантом «дестабилизирующие действия» Ирана на Ближнем Востоке, а также военные операции в Ливане и секторе Газа. По словам главы минобороны США, Вашингтон сохраняют значительный потенциал в Ближнем Востоке для защиты своих объектов.

Ранее в США объяснили, почему защищают Израиль, но не Украину.