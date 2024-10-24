Над регионами России сбили 24 беспилотника ВСУ

Над российскими регионами средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки ликвидировали 24 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

В ведомстве, уточнили, что в светлое время суток уничтожили 10 БПЛА самолетного типа. В том числе шесть — над территорией Белгородской области, четыре — в небе над Курской областью. Ночью силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников. В том числе: четыре БПЛА над территорией Ростовской области и 10 — над Крымом.

В ночь на вторник, 22 октября силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников над пятью регионами РФ. Военные уничтожили 11 дронов над Брянской областью, 3 — над Белгородской областью, 2 — над Курской областью и по одному над Тульской и Орловской областями. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что утром в результате падения беспилотника на местное промышленное предприятие начался пожар.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.