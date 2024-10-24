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Над регионами России сбили 24 беспилотника ВСУ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 20 украинских дронов

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Inna Varenytsia/REUTERS

Над российскими регионами средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки ликвидировали 24 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

В ведомстве, уточнили, что в светлое время суток уничтожили 10 БПЛА самолетного типа. В том числе шесть — над территорией Белгородской области, четыре — в небе над Курской областью. Ночью силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников. В том числе: четыре БПЛА над территорией Ростовской области и 10 — над Крымом.

В ночь на вторник, 22 октября силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников над пятью регионами РФ. Военные уничтожили 11 дронов над Брянской областью, 3 — над Белгородской областью, 2 — над Курской областью и по одному над Тульской и Орловской областями. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что утром в результате падения беспилотника на местное промышленное предприятие начался пожар.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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