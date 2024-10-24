В Севастополе работает система ПВО

В Севастополе работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Глава города добавил, что в настоящее время все службы приведены в состояние боевой готовности.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал Развожаев.

Подробности произошедшего не уточняются.

8 октября Развожаев сообщил, что средства ПВО уничтожили одну воздушную цель в небе над Севастополем в районе Северной стороны. Данных о повреждениях гражданской инфраструктуры не было. Губернатор отметил, что ситуация находилась на контроле оперативных служб.

В ночь на 23 октября экипажи морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Они направлялись в сторону Крыма.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.