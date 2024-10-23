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В Британии предсказали катастрофу для ВСУ в Селидово

Меркурис: тысячи солдат ВСУ погибнут после окружения Селидово

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Тысячи украинских военнослужащих погибнут из-за того, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не приказало им покинуть город Селидово в преддверии его окружения, рассказал британский аналитик Александр Меркурис. Запись заявления опубликована на YouTube-канале эксперта.

По его словам, произойдет серьезная катастрофа. Часть украинских войск спасется, но большинство, скорее всего, — нет.

Меркурис считает, что военных ВСУ должны были эвакуировать еще неделю назад.

По словам Меркуриса, наступление ВС РФ на город приведет к его полному окружению, а все пути снабжения украинской группировки будут перерезаны.

Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщило, что позиции ВСУ под Горняком и Селидово в ДНР значительно ухудшились. По информации журналистов, что ВС РФ перекрыли все пути снабжения этих городов, что позволяет проводить параллели с событиями, предшествующими взятию Угледара.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что успехи ВС РФ у Горняка и Селидова полностью ломают логистику ВСУ в регионе.

Ранее сообщалось, что ВСУ покидают позиции из районов Горняка и Кураховки в ДНР.

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