Бойцы группировки российских войск «Север» вывели из строя украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) на территории Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, военнослужащие страны обнаружили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из приграничных районов региона. Далее расчет беспилотника «Иноходец» нанес удар по замаскированной позиции САУ, успешно уничтожив цель.

О ликвидации установки свидетельствуют кадры с поля боя, сделанные при помощи средств объективного контроля в режиме реального времени.

17 октября в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что расчет российского беспилотника «Иноходец» ликвидировал танк ВСУ в приграничном районе Курской области. Разведчики в составе группировки войск «Север» засекли украинскую бронетехнику в лесополосе, после чего передали точные координаты ее местоположения своим товарищам.

В результате солдаты Вооруженных сил РФ при помощи беспилотного ударного комплекса поразили заданную цель. Как рассказали в ведомстве, благодаря прямому попаданию ракеты танк был полностью уничтожен.

Ранее российское министерство обороны показало кадры уничтожения пункта дислокации ВСУ в Курской области.