СК наложил арест на имущество фигурантов по делу о хищении на военных закупках

Следственный комитет России арестовал имущество подозреваемых по делу о многомиллионном хищении бюджетных средств в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Речь идет об уголовном деле, фигурантами которого являются сотрудники ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца», Вячеслав Лобузько и Владимир Финкельштейн.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя военных следственных органов о наложении ареста на имущество Лобузько и Финкельштейна, а именно на принадлежащие им квартиры в Москве с машиноместами, а также наличные денежные средства на общую сумму свыше 65 миллионов рублей», — сообщили в СК.

До этого в Москве арестовали подозреваемых в многомиллионном хищении у Министерства обороны.

Ранее для экс-главы департамента Минобороны запросили 17 лет колонии.