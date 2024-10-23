Подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Серебрянка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также военнослужащие нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Звановка, Васюковка, Северск, Дачное, Славянск, Часов Яр и Курахово. Помимо этого российские военные отразили две контратаки украинской армии.

Потери противника в регионе составили более 800 солдат. Помимо живой силы, ВСУ потеряли бронетранспортер, десять автомобилей, две польские самоходные артиллерийские установки Krab, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20, две гаубицы Д-30 и американское орудие М119.

В ведомстве добавили, что удалось уничтожить две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и пять полевых складов боеприпасов.

В этот же день расчеты 152-мм орудий 2С19 «Мста-С» группировки российских войск «Днепр» уничтожили бронетехнику, укрепленные позиции и лодки Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Ранее росгвардейцы уничтожили украинский БТР в Курской области.