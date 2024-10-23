Росгвардейцы уничтожили украинский БТР в Курской области

Военнослужащие Росгвардии уничтожили бронетранспортер Stryker Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Подробности рассказали в пресс-службе Росгвардии.

«БТР «Stryker» предназначен для доставки пехоты на поле боя и непосредственной огневой поддержки, а также для выполнения задач боевого и специального обеспечения», — пояснили в ведомстве.

Вражеская техника была уничтожена при помощи беспилотников. Ведомство также предоставило кадры, на которых видны удары по технике ВСУ.

23 октября экипаж самолета-истребителя Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожил военнослужащих и опорный пункт ВСУ в Курской области РФ. Удар был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее российские войска уничтожили три БМП Bradley в Курской области.