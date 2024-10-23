Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Гладков рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

В результате обстрелов ВСУ Белгородской области за сутки пострадали два человека

close
Антон Вергун/РИА Новости

В Белгородской области в результате обстрелов и атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки пострадали два человека и несколько домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Люди пострадали в Белгородском районе в результате атаки с помощью трех боеприпасов в ходе двух обстрелов и семи беспилотников. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в медицинские учреждения города Белгорода. Также в районе повреждены два частных дома, надворная постройка и автомобиль.

В Борисовском районе в результате атак пяти беспилотников поврежден инфраструктурный объект связи. 

В Валуйском муниципальном округе от удара дрона поврежден автомобиль.

В Волоконовском районе от ударов 13 боеприпасов в ходе трех обстрелов и шести беспилотников уничтожен легковой автомобиль.

По Грайворонскому муниципальному округу были выпущены семь боеприпасов и три БПЛА. Там уничтожена надворная постройка. 

По селам в Краснояружском районе выпущены девять боеприпасов, а также один дрон. Повреждений не зафиксировано.

По Шебекинскому городскому округу выпущено 24 боеприпаса и совершены атаки с помощью четырех БПЛА. Повреждены многоквартирный и 11 частных домов, три надворные постройки и машина, рассказал Гладков.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами