Губернатор Гладков рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

В Белгородской области в результате обстрелов и атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки пострадали два человека и несколько домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Люди пострадали в Белгородском районе в результате атаки с помощью трех боеприпасов в ходе двух обстрелов и семи беспилотников. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в медицинские учреждения города Белгорода. Также в районе повреждены два частных дома, надворная постройка и автомобиль.

В Борисовском районе в результате атак пяти беспилотников поврежден инфраструктурный объект связи.

В Валуйском муниципальном округе от удара дрона поврежден автомобиль.

В Волоконовском районе от ударов 13 боеприпасов в ходе трех обстрелов и шести беспилотников уничтожен легковой автомобиль.

По Грайворонскому муниципальному округу были выпущены семь боеприпасов и три БПЛА. Там уничтожена надворная постройка.

По селам в Краснояружском районе выпущены девять боеприпасов, а также один дрон. Повреждений не зафиксировано.

По Шебекинскому городскому округу выпущено 24 боеприпаса и совершены атаки с помощью четырех БПЛА. Повреждены многоквартирный и 11 частных домов, три надворные постройки и машина, рассказал Гладков.

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