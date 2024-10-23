Российские военные сорвали подвоз оружия и солдат ВСУ в Курской области

Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» группировки российских войск «Север» сорвали подвоз боекомплектов и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Других подробностей не приводится.
Также сообщалось, что экипаж самолета-истребителя Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожил военнослужащих и опорный пункт ВСУ в Курской области.
До этого российские морские пехотинцы из 810-й бригады взяли в плен четырех украинских бойцов и уничтожили 11 единиц техники в курском приграничье.
С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.
Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.