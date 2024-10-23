В подконтрольных Украине районах Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

В контролируемой Украиной части Херсонской области зафиксировали повреждения на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Прокудин.

При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь и какие повреждения зафиксировали.

В городе объявляли воздушную тревогу. Этим же утром в Умани в Черкасской области Украины, в центральной части страны, после объявления воздушной тревоги произошли взрывы.

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявлял, что военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар по району артиллерийского полигона в пригороде Сум.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в украинском Краматорске взорвали Mercedes-Benz с командиром штурмовой бригады.