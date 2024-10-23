Российский истребитель уничтожил солдат и опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж самолета-истребителя Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожил личный состав и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.