Российские военные за ночь сбили 14 беспилотников ВСУ на территории России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 14 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Четыре беспилотника уничтожены над территорией Ростовской области и десять БПЛА сбиты над территорией Республики Крым», — проинформировало российское оборонное ведомство.

23 октября Минобороны России сообщило, что над регионами России средства ПВО за сутки ликвидировали 23 беспилотников самолетного типа ВСУ. Днем были уничтожены три БПЛА над Курской областью, два дрона — над Белгородской. Ночью сбили 18 украинских БПЛА: 11 — над Брянской областью, три — над Белгородской, два — над Курской и по одному над территориями Тульской и Орловской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.