Эксперт рассказал о взятии ВСУ в полуохват в Северске

Военный эксперт Андрей Марочко заявил ТАСС, что российские военнослужащие в ходе продвижения у села Терны постепенно берут в полуохват группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированную в Северске Донецкой народной республики (ДНР).

Марочко обратил внимание на то, что уже было опубликовано заявление об освобождении населенного пункта Новосадовое.

«Наши войска после успехов у Макеевки и Невского начали опускаться на юг по направлению Тернов и Ямполовки — это для нас очень важные населенные пункты, поскольку перерезается украинская группировка. В перспективе это позволит взять в полуохват Северск», — сказал эксперт.

По его словам, в настоящее время у Тернов идут «очень активные боевые действия» — российские военные наносят групповые удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ивановке, а украинская группировка, солдаты которой пытались бежать со своих позиций в Новосадовом, была настигнута войсками РФ на автодороге в районе Тернов. Еще часть была разбита в Ивановке.

22 октября Минобороны РФ сообщало, что подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение бригадам ВСУ и улучшили свое положение по переднему краю в ДНР. По информации ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Петровское, Майское, Николаевка, Предтечино и Янтарное.

Ранее российские военные заняли населенный пункт Максимильяновка в ДНР.