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Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на двух направлениях

В Киеве назвали напряженной ситуацию на Покровском и Кураховском направлениях

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Ситуация для Вооруженных сил Украины на Покровском (Красноармейском) и Кураховском направлениях является напряженной. Об этом заявил Генштаб ВСУ в своем Telegram-канале.

«Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной», — говорится в сообщении.

22 октября взятый в плен военнослужащий ВСУ Дмитрий Рутковский отмечал, что многим украинским солдатам уже надоело воевать, а идейных в их рядах осталось мало. По словам пленного, «все настроены против ТЦК» (территориальный центр комплектования, аналог военкомата). Сам он пошел воевать из-за того, что его семье пообещали проблемы.

А пленный боец ВСУ Владимир Собловой рассказал, что его комбат бросил свое подразделение под Красноармейском (Покровском) на Донецком направлении и сбежал с поля боя в тыловой Шахтерск. По его словам, их отправили на передовую, пообещав, что сменят через шесть дней, но не сменили и через двадцать, и у бойцов его бригады очень плохое моральное состояние.

В начале октября сообщалось, что украинские военные начали выводить группы с позиций в районах населенных пунктов Горняк и Кураховка в Донецкой народной республике. В силовых структурах отмечали, что ВСУ выходят из-под огня малыми группами, но при этом теряют личный состав под ударами артиллерии.

Ранее экс-советник Пентагона заявил, что Украина уже проиграла в конфликте.

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