Российские морпехи взяли в плен несколько украинских солдат в Курской области

Российские морские пехотинцы из 810-й бригады взяли в плен четырех бойцов Вооруженных сил Украины и уничтожили 11 единиц техники. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

«810-я бригада морской пехоты отразила натиск, уничтожила 11 единиц техники, взяла четырех бойцов в плен», — пишет Смирнов.

На кадрах видно, что российские военнослужащие продолжают эвакуировать из опасных районов мирных жителей.

До этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре ракеты и два беспилотника самолетного типа на территории Курской области.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов призвал местных жителей в случае обнаружения обломков не приближаться к опасным находкам и звонить по номеру 112. Также Смирнов поблагодарил военных за защиту границ.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.