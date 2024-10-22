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Экс-полковник СБУ допустил ввод войск стран НАТО на Украину

Экс-полковник СБУ Стариков: некоторые страны НАТО могут ввести войска на Украину

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French Army/AP

Некоторые страны НАТО могут ввести свои войска на территорию Украины. Об этом заявил полковник Службы безопасности страны (СБУ) в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.

«Если будут серьезные прорывы на оперативную глубину, то отдельные страны НАТО ведут свои войска на территорию Украины. НАТО не введет, но отдельные страны введут, если будет такая угроза», — сказал экс-полковник СБУ.

По словам Старикова, подобный исход событий может наступить, если украинские войска начнут массовое бегство, что приведет к обрушению фронта.

В сентябре замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что НАТО строит планы по отправке войск на Украину для принуждения России к переговорам по формуле Киева. Он отметил, что тем самым страны Североатлантического альянса ведут «опасную игру», которая потенциально может привести к прямому столкновению ядерных держав.

В июле британская газета The Guardian сообщала, что регулярные войска стран НАТО могут появиться на Украине. Авторы подчеркнули, что украинский конфликт на уже стал «войной альянса», поскольку «западные оборонные интересы собираются вокруг нее, как мотыльки вокруг пламени».

Ранее Лукашенко предупредил об опасности ввода войск НАТО на Украину.

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