В МИД РФ предупредили об ответе за расширение инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР

Западные страны должны осознавать, что расширение военной инфраструктуры Североатлантического альянса на территорию бывшей ГДР не останется без ответа с российской стороны. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с созданием по инициативе Берлина на базе штаба ВМС ФРГ штаба морского командования НАТО.

«В Вашингтоне, Брюсселе и Берлине должны отдавать себе отчет в том, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР будет иметь самые негативные последствия», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

До этого главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак заявил, что Берлин намерен взять под свое управление военно-морские силы НАТО в регионе Балтийского моря. В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что Германия и пять других стран-членов Североатлантического альянса, которые имеют выход к Северному или Балтийскому морям, подписали меморандум о намерениях закупить у Финляндии морские мины.

Ранее Патрушев обвинил Швецию и Финляндию в желании лишить Россию доступа к Балтийскому морю.