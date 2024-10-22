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В МИД РФ предупредили об ответе за расширение инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР

МИД РФ: расширение инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР получит ответ

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Johanna Geron/Reuters

Западные страны должны осознавать, что расширение военной инфраструктуры Североатлантического альянса на территорию бывшей ГДР не останется без ответа с российской стороны. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с созданием по инициативе Берлина на базе штаба ВМС ФРГ штаба морского командования НАТО.

«В Вашингтоне, Брюсселе и Берлине должны отдавать себе отчет в том, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР будет иметь самые негативные последствия», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

До этого главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак заявил, что Берлин намерен взять под свое управление военно-морские силы НАТО в регионе Балтийского моря. В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что Германия и пять других стран-членов Североатлантического альянса, которые имеют выход к Северному или Балтийскому морям, подписали меморандум о намерениях закупить у Финляндии морские мины.

Ранее Патрушев обвинил Швецию и Финляндию в желании лишить Россию доступа к Балтийскому морю.

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