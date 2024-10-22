Многим солдатам Вооруженных сил Украины уже надоело воевать, а идейных в их рядах осталось мало. Об этом рассказал взятый в плен военнослужащий ВСУ Дмитрий Рутковский, сообщает РИА Новости.

Рутковский попал в плен в приграничном районе Курской области. Он пояснил, что в 40-м отдельном стрелковом батальоне ВСУ, где он служил, средний возраст бойцов — около 50 лет, а «идейных не так уж и много», хотя они есть.

По словам пленного, «все настроены против ТЦК» (территориальный центр комплектования, аналог военкомата). Сам он пошел воевать из-за того, что его семье пообещали проблемы. По мнению Рутковского, украинская армия несет в Курской области очень большие потери.

22 октября пленный боец ВСУ Владимир Собловой рассказал, что его комбат бросил свое подразделение под Красноармейском (Покровском) на Донецком направлении и сбежал с поля боя в тыловой Шахтерск. По его словам, их отправили на передовую, пообещав, что сменят через шесть дней, но не сменили и через двадцать, и у бойцов его бригады очень плохое моральное состояние.

Ранее пленный рассказал, что в ВСУ относятся к своим солдатам «как к собакам».